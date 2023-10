Al via da Fontanelle il progetto “Micropolis Agrigento”

È in programma per il 6 ottobre 2023, a partire dalle 16.00, l’inaugurazione di “Micropolis Agrigento”, il micro spazio educativo gratuito, dedicato ai bambini (fascia d’età 3/6 anni) e alle loro famiglie, curato da personale qualificato, con aree attrezzate per la cura e l’educazione dei più piccoli attraverso, azioni mirate allo sviluppo delle competenze di base e life skills.

Tante le attività previste, tra cui: giochi, laboratori relazionali ed espressivi, musicoterapia, attività di outdoor education, iniziative sportive, musicali, teatrali, culturali, linguistiche, con un approccio di tipo olistico improntato sulla interrelazione.

L’iniziativa, realizzata nell’ambito del Progetto Micropolis, selezionata dall’impresa sociale Con i Bambini, è curata dalla Società Cooperativa Sociale “Familia”, in collaborazione con il Comitato di quartiere Fontanelle Insieme, la Parrocchia San Nicola e l’Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”. Si tratta di un intervento che ha l’obiettivo di promuovere un nuovo welfare di comunità, in grado di potenziare i servizi educativi rivolti ai minori e le loro famiglie nei quartieri periferici delle città di Agrigento, Marsala e Mazara del Vallo.

Le attività dello spazio educativo avranno inizio il 9 ottobre 2023, dal lunedì al venerdì, dalle ore 15.30 alle ore 18.30, presso l’Istituto Comprensivo “Anna Frank” plesso: Scuola dell’Infanzia Collodi, via Alessio di Giovanni, 35 – Fontanelle (AG).

Si può accedere agli spazi tramite diverse modalità:

– con una richiesta diretta da parte dei beneficiari alla Familia Società Cooperativa Sociale: Cell. 345/2198513; tel. 0922 37101; mail: familiacoopsociale@gmail.com;

– attraverso la segnalazione da parte di servizi sociali territoriali, di istituzioni scolastiche, dell’equipe dello Sportello d’ascolto;

– Il modulo di adesione sarà inoltre disponibile presso i locali della Cooperativa, oltre che presso gli uffici di Servizio Sociale del Comune di Fontanelle, le scuole e le parrocchie del luogo.

Il progetto Micropolis è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

Il partenariato è composto da: Consorzio Solidalia, (soggetto responsabile), Arché Onlus, Associazione Casa della Comunità Speranza, Associazione Eduverso, Comitato di quartiere Fontanelle Insieme, Familia Società Cooperativa Sociale, Comune di Marsala, Comune di Mazara del Vallo, Fondazione Comunitaria di Agrigento e Trapani, IACP Trapani, Istituto Comprensivo “Mario Nuccio” Marsala, Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino – D. Ajello”, Istituto Comprensivo Statale “Anna Frank”, Istituto scolastico I.C. G. Boscarino – A. Castiglione, Koinonia C.S.R.L., Libera Università degli Studi di Enna “Kore”, Parrocchia San Nicola – Fontanelle, Synergia Srl, Università degli studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche, dell’Esercizio Fisico e della Formazione, Zeroseiup s.r.l.