Alla Polizia di Stato di Agrigento il conferimento di un riconoscimento al merito civile

Questa mattina, presso il Palazzo Comunale di Agrigento, si è svolta una cerimonia solenne durante la quale il Sindaco della Città, dott. Miccichè, ha consegnato attestati di benemerenza al merito civile a tre operatori della Questura di Agrigento che si sono distinti per coraggio, senso del dovere e alto spirito di servizio, dimostrati in occasione di due distinti interventi che hanno permesso di salvare delle vite umane.

I riconoscimenti sono stati conferiti al Sovrintendente Massimo Bianchi, all’Assistente della Polizia di Stato Marco Ciulla in servizio in Questura e all’Assistente Capo Coordinatore Andrea Fusco, in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Agrigento.

Tutti e tre, liberi dal servizio, sono intervenuti con prontezza e determinazione: uno per salvare un giovane da un tentativo di suicidio, gli altri due per aver soccorrere un ragazzo in pericolo di annegamento.

Alla cerimonia era presente anche il Questore di Agrigento, Dr. Tommaso Palumbo, che si è congratulato con gli insigniti, sottolineando l’importanza del loro gesto contraddistinto da coraggio, umanità e dedizione al servizio della collettività.

Il conferimento di tali riconoscimenti rappresenta un tributo concreto al quotidiano impegno degli uomini e delle donne della Polizia di Stato, sempre pronti ad agire per la tutela della vita e della sicurezza, anche al di fuori del proprio orario di servizio.