Amerigo Vespucci, il plauso del prefetto Caccamo: “Ha promosso il territorio nei migliori dei modi”

Nelle giornate del 30 aprile e del 1° maggio 2025, presso la Banchina Todaro del Porto di Porto Empedocle, è approdata la Nave scuola della Marina militare “Amerigo Vespucci”, che è stata aperta alle visite della cittadinanza nelle medesime giornate.

Per l’occasione – afferma con un comunicato la Prefettura di Agrigento – in un contesto di sinergica collaborazione tra tutti gli Enti ed organismi coinvolti, sono stati apprestati i servizi accessori necessari, sia all’interno che all’esterno dell’area portuale e, nonostante il cospicuo numero di visitatori, in un clima di particolare fermento ed entusiasmo nella popolazione locale – non si sono riscontrate né criticità relative all’ordine e alla sicurezza pubblica, né particolari criticità in materia di circolazione stradale.

Tra le personalità che hanno presenziato all’evento si segnala il Generale Luciano Portolano, Capo di stato maggiore della Difesa, nonché il Capo di stato maggiore della Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino.

Inoltre, l’approdo in questione è stato inserito nel contesto delle iniziative di “Agrigento capitale Italia della cultura 2025” quale evento collaterale. Al riguardo, la “Fondazione Agrigento 2025” ha offerto una performance teatrale itinerante, a cura della Savatteri Produzioni, ove 14 tra attori, cantanti, ballerini e musicisti in costume si sono esibiti con musiche, danze e canzoni ispirate alle tradizioni siciliane, per accogliere il pubblico di visitatori in fila in attesa della visita a bordo della Vespucci. Tale ultima manifestazione si è svolta, segnatamente, nei pressi del terminal portuale, con il plauso e l’ampio consenso del pubblico.

All’evento in questione è stato dedicato ampio risalto mediatico dalle agenzie locali e nazionali, nonché da questa Prefettura, che allo stesso ha riservato apposito spazio nel sito internet istituzionale, corredato anche da specifica documentazione fotografica. Infine, si soggiunge l’appassionata risposta delle scolaresche all’evento, con i bambini e ragazzi che hanno attivamente partecipato sia alle visite all’interno del Veliero, sia allo spettacolo teatrale predetto, interagendo, altresì, personalmente con i marinai e gli attori.

Il Prefetto della Provincia di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha espresso la propria soddisfazione per l’ottimale riuscita dell’evento, che ha fortemente contribuito, assieme alle altre iniziative organizzate in occasione dell’anno di Capitale della cultura, a promuovere nel migliore dei modi il territorio di Agrigento e di tutta la Provincia.