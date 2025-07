Ancora fumo e piccoli focolai in contrada Serra Ferlicchio, a lavoro i Vigili del fuoco

Ancora fumo e piccoli focolai ancora da spegnere in contrada Serra Ferlicchio, nel quartiere di Fontanelle. Da questa mattina i Vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, con una ruspa, stanno effettuando le operazioni di smassamento dei rifiuti per facilitare le operazioni di spegnimento, bonifica e messa in sicurezza dell’area.

Il terreno due giorni fa è stato aggredito dalle fiamme; ad andare a fuoco la maxi discarica di rifiuti, posta sotto sequestro dall’Autorità giudiziaria. L’area a causa dei fumi è stata irrespirabile, alcuni residenti del terreno adiacente sono stati costretti a lasciare le loro altre case, invece altri sono rimasti lì a respirare l’odore acre emanato dai rifiuti a fuoco.