Ancora una rissa tra immigrati nel centro di Agrigento, intervento dei carabinieri 

Una rissa tra due gruppi di immigrati si è verificata nella serata di ieri all’ingresso di via Atenea, nel centro di Agrigento. Sarebbero almeno sette le persone coinvolte nella zuffa, scoppiata per motivi ancora sconosciuti. Si sono verificati momenti di tensione a Porta di Ponte fino all’arrivo dei carabinieri che hanno tentato di riportare la calma. Nessuno dei partecipanti sarebbe rimasto ferito ma ulteriori indagini sono in corso per dare un nome a tutti i protagonisti dell’ennesima rissa.