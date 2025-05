Appalti truccati e corruzione, l’Area Progressista di Agrigento: “scendiamo in piazza e rompiamo questo silenzio”

“Oggi i partiti che amministrano la città sono silenti, come se quello che sta succedendo non li riguardasse, come se i reati ipotizzati di corruzione, turbativa degli incanti e frode nelle pubbliche forniture non fossero dei gravissimi delitti contro l’interesse della collettività. Facciamo appello a tutti i cittadini arrabbiati e offesi. I malintenzionati che amministrano la cosa pubblica si nutrono della nostra indifferenza. Scendiamo in piazza a manifestare, squarciamo questo silenzio indecente, chiediamo la convocazione immediata di un Consiglio comunale aperto alla città. Si discuta del funzionamento della macchina amministrativa, delle sue inefficienze, delle degenerazioni, del malaffare diffuso”. Questo l’appello, diventato anche petizione online sulla piattaforma Change.org, lanciato dall’Area Progressista di Agrigento formata dal Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi Sinistra, Italia Viva, Legambiente, ARCI Agrigento, Agrigento in comune, Agrigento Punto e a Capo, Laici Comboniani, Associazione Adila, Controcorrente – Lottare per Restare.