“Aspettando il mandorlo”, Cantone: “la sagra nel cuore degli agrigentini”

“Aspettando il mandorlo” è stata la serata che apre in anteprima la 76esima edizione della Sagra del Mandorlo in fiore edizione 2024. E’ stato un viaggio attraverso testimonianze e cenni storici che hanno fatto rivivere le origini ed il percorso della festa dalle origini ad oggi. A fare da cornice il teatro pirandello che ha accolto sul palco personaggi illustri come Pippo Calandrino, Nino Lauretta, Mario Gaziano, Peppe Sciortino, i fratelli Casesa, Nenè Sciortino, il coro “Magnificat”, diretto da Alessandro Patti, Giovanni Lo Brutto ed Eduardo Cicala, Ugo Adamo. Sono stati ricordati Enzo Lauretta, Gian Campione, Giuggiù Gallo, Gigi Finestrella, Pippo Agozzino, Dario Danile, Pippo Flora, Gigi Casesa.

La kermesse in programma dal 9 al 17 marzo.