Caldaia prende fuoco in via Gioeni, panico tra i residenti

Appartamento in fiamme in via Gioeni ad Agrigento. Secondo le prime informazioni pare che a prendere fuoco, per motivi sconosciuti, sia stata la caldaia. Panico e paura tra i residenti del condominio; sul posto per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’area due squadre di vigili del fuoco del comando provinciale Agrigento.. Nessuno è rimasto ferito ma la paura è stata tanta. Intervenuti anche i poliziotti della sezione Volanti e gli agenti della polizia locale.