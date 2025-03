Cerimonia conclusiva Mandorlo in fiore: cambiano gli orari di accesso alla Valle dei templi

In occasione dello spettacolo conclusivo del Mandorlo in fiore 2025 che si terrà domenica 16 marzo, cambiano orari e modalità di accesso alla Valle dei Templi.

In particolare, sarà vietato l’ingresso a partire dalle 11 (con obbligo a lasciare il sito entro le 12) per consentire le operazioni di preparazione allo spettacolo che si svolgerà dinnanzi al tempio della

Concordia.

L’ingresso alla Valle sarà consentito a partire dalle 13.30 unicamente dagli accessi di Giunone e di Ercole solo ai visitatori in possesso del ticket per assistere allo spettacolo conclusivo del 77esimo Mandorlo in

Fiore.