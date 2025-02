Contrasto ai reati ambientali, la polizia locale “a lezione” dai carabinieri 

Il Comando Provinciale Carabinieri di Agrigento, d’intesa con l’Assessore Carmelo Cantone e con il Comandante della Polizia Locale del capoluogo, Magg. in congedo dell’Arma dei Carabinieri Vincenzo Lattuca, nell’ottica della proficua collaborazione tra Istituzioni, ha organizzato un seminario in tema di contrasto ai reati ambientali in favore di 20 agenti del Corpo di Polizia Locale.

Il seminario è stato tenuto dal Comandante del Reparto Operativo, Ten. Col. Vincenzo Bulla e dal Comandante del Centro Anticrimine Natura, Ten. Col. Vincenzo Castronovo, presso la sala briefing della caserma “Biagio Pistone”, nelle giornate del 19 e del 20 febbraio 2025.

Nell’odierna sessione, accompagnato dal Comandante Provinciale – Col. Nicola De Tullio – è intervenuto anche il Prefetto di Agrigento, dott. Salvatore Caccamo, che ha espresso il desiderio di incontrare i discenti presso questa sede insieme al Sindaco di Agrigento, dott. Francesco Miccichè, nella considerazione che la problematica dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti è molto sentita in quest’area e richiede una adeguata qualificazione della polizia locale per gli aspetti di competenza