Coronavirus ad Agrigento, tre carabinieri in quarantena

E’ stata disposta la quarantena per tre Carabinieri ad Agrigento. Uno dei tre uomini in divisa, si trovava in uno dei paesi della Lombardia colpiti dal Coronavirus, è rientrato dalla licenza in Sicilia prima dei blocchi, giunto in caserma ha incontrato due colleghi.

Immediatamente è scattato il protocollo sanitario, così come ordinato dal decreto Legge emanato sabato scorso, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri sulle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid – 19.

Adesso i tre uomini, come scrive La Sicilia dovranno restare 14 giorni all’interno di una caserma, in un ambiente chiuso, con l’accesso riservato al solo personale medico. Dal primo responso medico non presenterebbero sintomi preoccupanti.