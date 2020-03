Coronavirus, azienda di Canicattì dona mascherine all’Asp di Agrigento

“Uno stock di mascherine è in arrivo all’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento. A donarle è un ditta di Canicattì, la Ruesch, che in questi giorni ci ha contattato dando la disponibilità a convertire parte della loro produzione, visto la impellente necessità di dispositivi di protezione individuale. Mi sono personalmente occupata di metterli a contatto coi vertici dei dipartimenti Sanità e Protezione civile, così che si possa avviare la produzione di questo prezioso dispositivo per tutta la Sicilia.

Oggi, intanto, omaggerà uno stock di mascherine all’Asp di Agrigento per le immediate esigenze”. Ad annunciarlo è Giusy Savarino, presidente della commissione Ambiente dell’Assemblea regionale siciliana. ” “Questi gesti di solidarietà salveranno il mondo – aggiunge -, ringrazio di cuore la Ruesch e quanti in questo momento emergenziale stanno mettendo il cuore oltre l’ostacolo. Il Coronavirus trova in Sicilia un Governo autorevole in grado di programmare e gestire l’emergenza. Ringrazio il presidente Musumeci e l’assessore Razza per il loro prezioso e incessante lavoro, la Ruesch per la generosità e velocità nel mettersi al servizio della comunità e ripeto a tutti i cittadini di fare la propria parte restando a casa. Solo così possiamo scongiurare il peggio”.