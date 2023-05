Corruzione, archiviata l’inchiesta a carico dell’imprenditore Sergio Vella

Il giudice per le indagini preliminari Ermelina Marfia ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta a carico dell’imprenditore agrigentino Sergio Vella mettendo fine ad una vicenda giudiziaria che ipotizzava presunte corruzioni nel settore dei rifiuti. Vella, nei mesi scorsi, si era dimesso dal vertice dell’azienda Seap (mai coinvolta) poiché raggiunto da interdizione dall’attività imprenditoriale.

Era stato accusato di avere corrotto -al fine di ottenere agevolazioni nel rilascio di autorizzazioni per la propria azienda che opera nel settore dei rifiuti- il funzionario del Dipartimento Rifiuti dell’Assessorato all’Energia della Regione Sicilia Marcello Asciutto ma, alla luce di una corretta rivisitazione con dei fatti, il Pubblico Ministero, condividendo le decisioni del Tribunale del Riesame che aveva annullato l’interdizione emessa dal Gip, ha ritenuto che la propria ipotesi accusatoria non era assistita da indizi di colpevolezza, stante che “non sono stati acquisiti (né potrebbero diversamente acquisirsi) elementi sufficienti per esercitare proficuamente l’azione penale”.

La difesa di Vella, rappresentata dagli avvocati Contorno e Grillo, scrivono in una nota a commento: “Il Gip ha accolto la richiesta della Pubblica accusa rilevando l’inidoneità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini a sostenere l’accusa in giudizio. La magistratura requirente e giudicante, accertata l’assoluta innocenza di Sergio Vella rispetto alle iniziali ipotesi di reato, ha manifestato di aver diligentemente applicato la legge, chiudendo quindi in maniera tombale la vicenda che pur tuttavia ha arrecato disdoro alla reputazione dell’imprenditore agrigentino il quale, per tutelare l’immagine della propria azienda -pur non coinvolta dall’indagine- ed evitare problemi con la clientela, si era immediatamente dimesso dalla carica di amministratore. Resta intatta quindi l’immagine di Sergio Vella, definito dall’opinione pubblica come “imprenditore coraggioso” quando questi salì agli onori della cronaca nel 2009 per avere denunciato una richiesta di tangente dell’allora sindaco di Lampedusa.”