Elezioni Agrigento, Davide Dessi nella squadra del candidato Di Rosa

Prosegue il percorso di costruzione della futura squadra di governo che affiancherà il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa nel progetto civico “Tutti Insieme per una Città Normale”. Nel corso dell’incontro pubblico tenutosi presso la segreteria politica di via Manzoni, Di Rosa ha presentato alla città Davide Dessi, indicato come secondo assessore della futura giunta. Davide Dessi non proviene dal mondo della politica, ma dalla società civile e dal lavoro. Un profilo che rispecchia la linea scelta dal progetto civico guidato da Di Rosa: coinvolgere persone con competenze, esperienza e radicamento nel territorio.

Dessi è un piccolo imprenditore agrigentino, laureato in Giurisprudenza con un master in scienze economiche, insegnante di diritto ed economia politica, consulente nel campo della comunicazione digitale e del web marketing e impegnato anche nel settore del turismo e della locazione turistica ad Agrigento.

Molti cittadini lo conoscono anche per il suo passato nello sport, in particolare nel nuoto, disciplina che ha praticato per diversi anni e nella quale ha svolto anche attività di insegnamento in diverse piscine del territorio.

Nel suo intervento Davide Dessi ha spiegato le ragioni della scelta di aderire al progetto civico guidato da Giuseppe Di Rosa. «Non sono un politico – ha dichiarato – ma prima di tutto un cittadino che ama la propria città e che ha il forte desiderio di vederla rifiorire. Ho deciso di mettere le competenze che ho sviluppato negli anni al servizio di questo progetto e degli agrigentini». Dessi ha sottolineato come oggi più che mai sia necessario un approccio amministrativo fondato su trasparenza, competenza e visione.

Durante il suo intervento ha indicato quattro punti fondamentali che guideranno il suo impegno amministrativo. Trasparenza amministrativa: Ogni scelta dell’amministrazione dovrà essere spiegata ai cittadini in modo chiaro: cosa si fa, perché lo si fa e con quali risorse pubbliche; Scelte strategiche nella spesa pubblica: le risorse della comunità dovranno essere utilizzate con una visione precisa, evitando improvvisazioni e orientando ogni decisione verso risultati concreti e benefici reali per la città. Innovazione e apertura al futuroAgrigento deve valorizzare il proprio patrimonio, a partire dalla Valle dei Templi, ma allo stesso tempo costruire nuove opportunità economiche e sociali per evitare che i giovani siano costretti ad andare via.Partecipazione dei cittadini L’amministrazione dovrà essere costantemente in dialogo con la città. Per questo l’idea è quella di creare punti di ascolto nei quartieri, veri e propri uffici di collegamento tra cittadini e amministrazione, per raccogliere bisogni e trasformarli rapidamente in azioni concrete.

Nel suo intervento Dessi ha inoltre ribadito la fiducia nel progetto politico guidato da Giuseppe Di Rosa.«Ho scelto di sostenere questo progetto perché è serio, credibile e concreto. Ho visto in Giuseppe Di Rosa una persona che ama davvero Agrigento e che non si candida per occupare una poltrona, ma per costruire qualcosa che possa migliorare la vita degli agrigentini».

Il candidato sindaco Giuseppe Di Rosa ha sottolineato come la scelta di Davide Dessi rappresenti pienamente lo spirito del progetto civico. «Stiamo costruendo una squadra composta da cittadini liberi, competenti e pronti a mettersi al servizio della città. Agrigento ha bisogno di persone che lavorino per il bene comune e non per la carriera politica».La presentazione di Davide Dessi rappresenta un nuovo passo nella costruzione della futura squadra di governo, che continuerà ad essere illustrata alla città nelle prossime settimane.