Evasione fiscale, imprenditore agrigentino assolto in Appello 

La Corte di Appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, ha assolto “perchè il fatto non sussiste” l’imprenditore agrigentino Giovanni Scibetta, 65 anni, dall’accusa di evasione fiscale. L’uomo era stato precedentemente condannato ad un anno di reclusione per aver omesso di pagare l’Irpef per un importo di 65 mila euro.

L’uomo, difeso dall’avvocato Emilio Dejoma, opera nel settore della distribuzione delle bevande. Nel 2018 la Guardia di Finanza fece un controllo contestando a suo carico, in qualità di socio liquidatore della “Fratelli Scibetta srl”, il non aver presentato la dichiarazioni annuale relativa all’imposta sui redditi per il 2012.

In primo grado la condanna ad un anno con ricorso della difesa in Appello dove i giudici hanno ribaltato il verdetto assolvendo il 65enne.