Ferragosto senza falò, tende in spiaggia e “botti”

Con apposita ordinanza sindacale, il primo cittadino di Agrigento, Franco Miccichè ha fissato le nuove regole, in occasione delle festività ferragostane riguardanti la sicurezza urbana per la tutela della pubblica incolumità e il decoro urbano.

Il provvedimento dispone il divieto di vendita da parte dei distributori automatici di bevande in lattine e bottiglie di vetro dalle ore 8.00 del 14 agosto 2025 alle ore 20,00 del 15 agosto 2025. Divieto di trasporto e detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine in spiaggia dalle ore 8,00 del giorno 13 agosto 2025 alle ore 06,00 del 16 agosto 2025.

Si dispone altresì, il divieto dalle ore 8,00 del giorno 13 agosto 2025 alle ore 06,00 del 16 agosto 2025, su tutte le spiagge e gli arenili del territorio comunale, per chiunque vi si trovi o eserciti un’attività commerciale di qualunque tipo:

1. di trasporto e detenzione di bevande in bottiglie di vetro e lattine;

2. di vendita da parte dei distributori automatici di bevande in bottiglie di vetro e lattine dalle ore 8.00 del 14 agosto 2025 alle ore 20,00 del 15 agosto 2025;

Si dà atto che l’inosservanza dei superiori divieti, è sanzionata salvo che il fatto non costituisca reato o non sia esplicitamente disciplinata da normazione speciale con la sanzione amministrativa da euro 100,00 ad euro 500,00, cui si aggiunge la responsabilità civile e/o penale per eventuali fatti connessi e/o conseguenti quali, a titolo indicativo, danni a persone, animali, cose;

Si dà mandato al Corpo di Polizia locale e a tutte le Forze dell’Ordine, di far rispettare il presente provvedimento.

Queste, invece nel dettaglio le modifiche alla circolazione stradale nel giorno di ferragosto:

senso unico di marcia in viale Delle Dune da via Magellano fino al piazzale Giglia compresa la via Nettuno;

divieto di transito in viale Dei Giardini, dall’intersezione con via Edera fino a piazzale Giglia;

obbligo di svolta a sinistra sul viale Dei Giardini per tutti i veicoli provenienti dal viale dei Pini;

obbligo di svolta a destra per l’uscita dei veicoli dalle traverse del viale dei Giardini fino a via Edera;

obbligo di svolta a destra sul viale dei Pini per tutti i veicoli provenienti da via Primavera;

divieto di sosta con rimozione forzata nel tratto di strada compreso tra il Lungomare Falcone e Borsellino, altezza gelateria “Vullo” a tutto il piazzale Giglia;

obbligo di svolta a destra per l’uscita dei veicoli dalle traverse di viale Delle Dune con direzione piazzale Giglia;

divieto di circolazione nel tratto che va da piazzale Giglia-via Nettuno-viale Delle Dune e fino a via Magellano.

Viale Delle Dune potrà essere percorso in senso contrario soltanto dagli automezzi delle forze di polizia, della polizia municipale, dei mezzi di soccorso e antincendio, nonché dai taxi ed Ncc e servizi di linea urbana.

Da venerdì 14 agosto ore 21 e fino alle 6 del 15 agosto 2025 è previsto anche:

divieto di circolazione nel tratto compreso tra lo stabilimento balneare della polizia di Stato fino a piazzale Giglia;

obbligo di svolta a destra su via Rugiada per i veicoli provenienti dal viale Delle Dune;

divieto di circolazione su tutto il piazzale Giglia, da ingresso ex eliporto fino all’intersezione con via Nettuno-viale Dei Giardini-viale Dei Pini;

obbligo di svolta a sinistra su via Venere per tutti i veicoli provenienti dal Lungomare Falcone-Borsellino;

obbligo di svolta a destra verso viale dei Pini per i veicoli provenienti da via Edera.

Niente falò, tende in spiaggia e fuochi d’artificio. Queste le regole fissate dal sindaco Micciche in occasione del Ferragosto:

vietato trasportare o detenere, a qualsiasi titolo, legna, carbone, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa anche astrattamente servire all’accensione dei fuochi; il trasporto, allocazione e uso, a qualsiasi titolo, di tende e apparecchiature per il campeggio, la sosta, il pernottamento e il bivacco; il trasporto e detenzione di oggetti contundenti di vario tipo atti ad offendere l’incolumità fisica. Inoltre, è vietato accendere i fuochi sulla spiaggia con qualsiasi tipo di combustibile; l’uso di apparecchiature a fiamma libera e/o elettrici che producano faville; le attività pirotecniche se non preventivamente autorizzate; i suoni molesti a mezzo di altoparlanti e/o amplificatori di qualsiasi genere, che possano arrecare pregiudizio alla normale percezione di segnali di allarme vocali o a mezzo di ausili sonori. Vietati anche gli assembramenti se non espressamente autorizzati da Questura, Prefettura e Comune.