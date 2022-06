Akragas travolta 4-0 in finale, sfuma la promozione in Serie D

L’Akragas viene travolta 4-0 dal Martina Franca, nella gara di ritorno della finale playoffi, e vede sfumare la promozione in Serie D. Sono i pugliesi, che hanno vinto con merito ribaltando il 3-2 dell’andata, ad accedere così in quarta serie. Una gara a senso unico e mai messa in discussione. L’Akragas sbaglia approccio e con il passare del tempo si “sgonfia”. Il Martina Franca in 27 minuti riesce a siglare tre reti blindando la promozione già nella prima frazione con Ancora al 14º, Barrera al 17º e Delgado su calcio di rigore al 27º. Nel secondo tempo la musica non cambia e il Martina Franca cala il poker ancora con Barrera. Svanisce così, nel peggiore dei modi, il sogno promozione dell’Akragas che chiude con una rotonda sconfitta la stagione.