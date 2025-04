Fuga di gas in Via Atenea, intervengono i Vigili del fuoco

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Agrigento, è intervenuta in Via Atenea per la segnalazione di odore di gas in strada. Giunti sul posto i vigili del fuoco hanno eseguito le ricerche della perdita constatando che il gas fuoriusciva da una vecchia bombola sita all’interno dello stabile. Messa in sicurezza l’area; Presenti sul posto i tecnici dell’azienda del gas e i Carabinieri di Agrigento.