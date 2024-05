Gdf al Comune di Agrigento: nel mirino le ordinanze di demolizione del 2017

Da un paio di giorni, e l’attività non si è fermata, la Guardia di finanza staziona con continuità al Comune di Agrigento e sta acquisendo materiale di interesse investigativo, su disposizione della Procura della Repubblica di Agrigento, riguardante le ordinanze di demolizione (del 2017) di immobili abusivi. Con pazienza certosina, i militari Gdf stanno fotocopiando i provvedimenti amministrativi di natura urbanistica (e incamerati senza ricorrere al sequestro) seguendo l’ordine dato dal procuratore capo, Giovanni Di Leo.

L’indagine, dunque, almeno questa, riguarda vicende avvenute sotto la sindacatura di Lillo Firetto. Non si hanno al momento altri particolari e non si sa quando terminerà l’attività di indagine delle Fiamme gialle.

Come ormai noto, al Comune di Agrigento, da parecchie settimane si vivono momenti di tensione e di affanni. Ad una gestione politica ed amministrativa che fatica a correre verso il prestigioso obiettivo di “Agrigento, capitale della cultura 2025”, si contrappone una gestione giudiziaria di più vicende già esistenti da tempo che hanno avuto un sussulto ulteriore dopo l’arresto del comandante della Polizia giudiziaria e capo di gabinetto del sindaco Miccichè, Gaetano Di Giovanni (disposto dalla magistratura palermitana) e il coinvolgimento, per la Procura di Catania, in vicende di mafia e corruzione di due consulenti operativi nel Comune di Agrigento con specifici compiti di natura urbanistica (Prg in particolare) con ricadute inevitabili nel settore dei lavori pubblici, ossia gli ingegneri catanesi Paolo Di Loreto e Maurizio Erbicella.

Tutto questo terremoto giudiziario originato da autorità giudiziaria diversa da quella agrigentina ha attirato, inevitabilmente, l’attenzione dei pubblici ministeri guidati da Giovanni Di Leo e delle forze di Polizia che con l’opportuna discrezione stanno monitorando più situazioni critiche. Inutile negarlo ed è semplice ipotizzarlo: dalla visita dei ladri in muncipio di qualche mese fa e dall’arresto di Gaetano Di Giovanni nulla è più come prima.