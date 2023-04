Il Giro di Sicilia arriva ad Agrigento, Fisher-Black vince la prima tappa 

di Sandro Catanese e Irene Milisenda

Finn Fisher-Black (UAE Team Emirates) ha vinto la prima tappa de “Il Giro di Sicilia”, la Marsala-Agrigento di 159 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati, staccati entrambi di 8 secondi, rispettivamente Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa Cycling Team) e Diego Ulissi (UAE Team Emirates).

Fisher-Black veste anche la prima maglia giallo rossa di leader della classifica generale con 12″ su Albanese e 14″ su Ulissi. “Non era affatto questo il piano. Mi aspettavo che Diego vincesse – confessa Fisher-Black – Ho attaccato e, quando mi sono guardato indietro, non c’era più nessuno. Il direttore sportivo alla radio mi ha detto di continuare. Non credevo di vincere finché non ho tagliato il traguardo. È la mia prima vittoria da professionista ed è molto importante per me, visto che l’anno scorso mi sono rotto una gamba e tornare è stato molto difficile”.