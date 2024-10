“Il Parco Valle dei Templi non è nato per caso”, nuovo libro di Paolo Cilona

Paolo Cilona, direttore del Cepasa, il Centro di promozione azione sociale, ha pubblicato un libro intitolato “Il Parco Valle dei Templi non è nato per caso”.

Nel giugno del 1987 Paolo Cilona iniziò lo sciopero della fame per l’istituzione del Parco archeologico della Valle dei Templi. E il suo libro, ricco di articoli, documenti e fotografie, intende essere, prima di tutto, un omaggio a quanti, in un determinato periodo di tempo, sottoscrissero e parteciparono attivamente alla battaglia di civiltà per l’istituzione dell’Ente Parco archelogico della Valle dei Templi.

Il libro sarà presentato il prossimo 24 ottobre, ad Agrigento, al Museo archeologico “Griffo”, nella sala Fazello, alle ore 16:30.