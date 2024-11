Il Prefetto Romano trasferito a Vicenza: “le nuove avventure sono belle ma qui lascio tanti affetti”

“Le nuove avventure sono sempre affascinanti, in aggiunta mi hanno destinato in una sede molta ambita dai miei colleghi. Ma il cuore è il cuore e lascio ad Agrigento tanti affetti e anche qualche progetto che avrei voluto completare ma sono felice di aver portato a termine per esempio la decorazione dell’hotspot di Porto Empedocle, in collaborazione con la Farm Cultural Park, perchè vorremmo che chi arrivi in Italia non senta di arrivare in un posto grigio e poi la seconda cosa leggera che voglio citare è il rinnovo del Palazzo del Governo che diventa una galleria d’arte e sarà aperto alla cittadinanza”. Cosi il Prefetto di Agrigento Filippo Romano, con tono nostalgico, lascia la città dei templi per essere trasferito tra qualche giorno a Vicenza