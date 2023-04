Il presidente Schifani ad Agrigento: “La città vive e vivrà momenti di splendore”

“Il ponte sullo Stretto si fa. La prossima settimana saro’ a Roma, insieme al presidente della Regione Calabria, invitati dal ministro Salvini, perche’ presenteremo il progetto alla Commissione europea. Si va avanti sul progetto, sul reperimento delle fonti di finanziamento che saranno sicuramente europee. Sicilia e Calabria faranno la loro parte nei limiti dei loro stanziamenti, non saremo spettatori”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, ai giornalisti, dopo l’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento.

SULL’AEROPORTO AD AGRIGENTO

“Quello degli aeroporti è un tema delicato perché non basta creare uno scalo ma occorre realizzare la sostenibilità di quell’area aeroportuale. Un nuovo aeroporto si deve accompagnare a un progetto di certezza di autonomia finanziaria che non debba basarsi solo su contributi”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo l’arrivo della prima tappa del Giro di Sicilia ad Agrigento rispondendo ai cronisti a proposito dell’ipotesi di un aeroporto proprio nella città dei templi.

IMMIGRAZIONE

“Sono stato in contatto con il ministero dell’Interno, ho sentito Piantedosi. La Regione sta facendo la propria parte al massimo e continuera’ a farla. Credo che siamo alla vigilia della dichiarazione dello stato d’emergenza”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, oggi ad Agrigento, sulla situazione migranti.

SULLA PALERMO-AGRIGENTO

“Ho cominciato a prendere in mano il dossier della Palermo-Agrigento e mi sono confrontato con l’ad dell’Anas che a breve mi sottoporrà alcune soluzioni: a lui ho chiesto di completare i lavori entro dicembre 2024”. A dirlo è stato il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, parlando con i giornalisti ad Agrigento, dopo l’arrivo della prima tappa del Giro ciclistico di Sicilia, riguardo ai cantieri per l’ammodernamento della strada che collega il capoluogo siciliano alla città dei templi. “Vigileremo e collaboreremo – ha aggiunto Schifani -, ma se saremo costretti faremo sentire la nostra voce come abbiamo fatto per il caro-voli e come stiamo facendo per il fotovoltaico. Confido anche nell’aiuto del ministro Salvini – ha concluso il governatore -, che dimostra di essere un ministro delle Infrastrutture molto vicino alla nostra terra”.

AGRIGENTO CAPITALE DELLA CULTURA

“E’ un percorso che per Agrigento inizia alla grande, con l’avvio del Giro di Sicilia. Sara’ una escalation: investiremo l’anno prossimo anche sulla Sagra del mandorlo in fiore perche’ abbia un carattere internazionale in vista del grandissimo appuntamento che vedra’ questa citta’ protagonista come Capitale della cultura italiana. La Regione siciliana sara’ accanto a questa realta’. Siamo orgogliosi oggi di essere agrigentini. Siamo tutti agrigentini”. Lo ha detto il presidente della Regione siciliana, Renato Schifani, dopo la prima tappa del Giro di sicilia ad Agrigento.