Incidente autonomo ad Agrigento: due feriti

Incidente autonomo ad Agrigento lungo la via XXV Aprile nella tarda serata di ieri. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, trasferiti in ospedale dai sanitari del 118 che sono intervenuti sul luogo del sinistro stradale. Scarsa illuminazione e manto stradale dissestato hanno provocato la perdita di controllo del mezzo che è finito contro una ringhiera. Ad intervenire anche i Carabinieri che si sono occupati dei rilievi.