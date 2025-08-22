La protezione civile a fianco dei Vigili del Fuoco, elogi e ringraziamenti del comandante Barbera

Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Agrigento, ing. Calogero Barbera, ha inviato una nota di ringraziamento alla Presidenza del Libero Consorzio Comunale di Agrigento per l’attività e il supporto offerti dall’Ufficio di Protezione Civile negli eventi organizzati dal Comando stesso per la cultura della sicurezza nella cornice di Agrigento Capitale della Cultura 2025.

“Tra le molteplici attività in oggetto” scrive l’ing. Barbera “alcune non si sarebbero potute organizzare, o non avrebbero avuto la caratura e il pregio raggiunti, senza la sensibilità, le attenzioni e le concessioni rese dalle SS.VV. in filantropia per la sicurezza antincendio e per la famiglia dei vigili del fuoco. Interpretando il pensiero di tutto il personale del Comando, Vi rendo i più ampi ringraziamenti, con preghiera di far giungere ed estendere questo pensiero al Vostro staff, che si è speso senza riserve, con professionalità, doti di problem solving e cortesia”.

Il Presidente Giuseppe Pendolino, insieme al dirigente Achille Contino e al funzionario responsabile dell’Ufficio di Protezione Civile Marzio Tuttolomondo, ha voluto comunicare personalmente allo staff della Protezione Civile del Libero Consorzio i ringraziamenti e gli elogi del Comandante Barbera, rilevando come l’ufficio di protezione civile svolga da anni un ruolo importante per la sicurezza dei cittadini e nelle principali manifestazioni ed eventi su tutto il territorio provinciale.