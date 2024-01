Ladri alla scuola Anna Frank, rubati computer e materiale didattico 

Ladri in azione ad Agrigento. Ignoti malviventi sono riusciti a fare irruzione all’istituto comprensivo Anna Frank, nel plesso del quartiere di Fontanelle in via Alessio Di Giovanni. Dopo aver forzato un infisso al piano terra i balordi hanno rovistato dappertutto prima di portare via alcuni computer e il materiale didattico.

A fare la scoperta è stato il personale scolastico alla riapertura del plesso. Il dirigente scolastico ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri della stazione di Agrigento. Al via le indagini dei militari dell’Arma. Le immagini delle telecamere potrebbero dare spunti investigativi. Non è la prima volta che l’edificio scolastico viene preso di mira dai ladri.