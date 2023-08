L’agrigentino che ha preferito il jazz alla Giurisprudenza

L’Arcosoli jazz 2023 si era aperto con una giovane promessa, il trombettista eritreo Harmon Mehari che il direttore del Parco archeologico aveva definito “una bella sorpresa”, ieri sera la rassegna jazz si è chiusa con un’altra giovane promessa, il batterista girgentano Mauro Patti leader del gruppo “Telamon quintet”, apertissimo, come di dovere, a tutti i versanti sonori dal techno, al pop, alla classica, al trap. Singolare la vicenda del batterista Mauro Patti che dopo una laurea in Giurisprudenza (per non fare mancar nulla ai desiderata dei genitori) è “fuggito” a Siena dove sta completando gli studi di jazz mentre gli è facile in quelle contrade mettere insieme complessini di ogni genere per suonare, sperimentare e irrobustire una vena artistica diventata per lui ragione vitale.

Ce lo ha raccontato lo stesso Mauro poco prima di andare in scena dove per questa serata ha raggruppato i suoi migliori amici nel “Telamon quintet“ formato da Guglielmo Pagnozzi sax soprano, Giovanni Benvenuti sax tenore, Pierpaolo Zenni piano, Matteo Bonti contrabasso e lui batterista che suona con visibile e straripante felicità. E qui ad Agrigento c’è voluta tutta la sagacia e “il fiuto” del direttore del Parco (per fortuna anche lui musicista) che ha offerto spazio ad un quintetto che ieri sera ha immerso le sue sonorità nelle profondità agrigentine con brani intitolati alla Bibbirria e un altro (novità… mondiale) al lamento principe del nostro “Venerdì santo”, quell’”Ah si versate lacrime angeli mesti in cielo, vestite il lutto velo l’amato per morì”.

“Chiantu”, Telamon quintet, Arcosoli jazz 2023

Una “traduzione” musicale che manda in visibilio gli spettatori mentre (non) si sprecano gli urletti da stadio dei più giovani. Un altro indizio della formazione e degli indirizzi musicali di Mauro Patti ce la offre lo stesso batterista allorchè suona un brano, “Neima”, dedicato a John Coltrane, il leggendario sax tenore che evidentemente nel quintet Telamon dovrebbe avere un ruolo di rilievo, tant’è che nel brano “versate lacrime” un emozionantissimo “a solo” è stato appannaggio del sax tenore Giovanni Benvenuti. A dare man forte a tutto è stato chiamato il trombettista Carmelo Salemi, altro elemento di rilievo nel panorama musicale agrigentino. Per la cronaca ancora un “Arcosoli jazz” che quest’anno ha mostrato di essere essenziale mettendo in sordina altri doppioni jazzistici che sono risuonati nella valle con “poco utili” sprechi di denaro pubblico.

Foto di Diego Romeo