L’Akragas risponde presente: battuta la Sancataldese

L’Akragas torna al successo in campionato. All’Esseneto, la squadra di Coppa, oggi in tribuna perchè squalificato, ha battuto la Sancataldese per 2-1 in virtù delle reti realizzate da Trombino al 42’, su calcio di rigore, e di Di Mauro un minuto più tardi. Nella ripresa, all’88’ la rete della Sancataldese che ha ravvivato il finale. Una vittoria molto importante per il morale dei biancazzurri e soprattutto per la classifica.

L’Akragas, infatti, grazie a questo successo, si attesta al quinto posto in classifica in condominio con Real Casalnuovo e Sant’Agata.

IL TABELLINO

AKRAGAS (3-4-2-1): Sorrentino 7; Rechichi 6, Cipolla 6, Pantano 6; Di Stefano 5.5 (48’ Scozzari 6), Perez 6 (57’ Scandurra 6), Sanseverino 6, Mannina 6 (65’ Sinatra 6); Di Mauro 6.5 (78’ Bruno sv), Rea 5.5 (49’ Baio 6); Trombino 7. All. A disp. Samuele Costanzo. : Busà, Rossi, Llama, Litteri. All. Costanzo (Coppa squalificato). 6

SANCATALDESE (3-5-2): Dolenti 6; Brumat 6, Fiumara 6, Parisi 5.5 (46’ Galfano 5.5); Mazzamuto 6 (60’ Francofonte 6), Siino 5.5 (46’ Liga 6), Lo Nigro 6, Correnti 6 (60’ Carnicelli 5.5), Ozawje 6 (81’ Sclafani sc); Zerbo 6, Durmush 6.5. All. Accursio Sclafani 6. A disp.: Maravigna, Azzimati, Scuderi, Papotto.

ARBITRO: Alessandro Femia di Locri 6

Assistenti: Stefano Petarlin di Vicenza e Marco Marchesin di Rovigo.

RETI: 40’ ( R ) Trombino, 44’ Di Mauro, 88’ Durmush

AMMONITI: Pantano, Cipolla, Di Mauro ( AK), Lo Nigro, Fiumara ( S )