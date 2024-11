Licata-Akragas: trasferta vietata ai tifosi di Agrigento

I tifosi dell’Akragas non saranno presenti domenica allo stadio “Dino Liotta”, per il match contro il Licata. La Questura di Agrigento, a seguito delle indicazioni dell’Osservatorio Nazionale Manifestazioni Sportive, ha emanato un apposito provvedimento che prevede la chiusura del settore ospiti e che, di fatto, sancisce il divieto di trasferta ai tifosi dell’Akragas. Al derby, dunque, non potranno assistere i residenti di Agrigento.