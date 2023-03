Mandorlo in fiore, cade durante esibizione al teatro: ferita (vd)

Incidente all’interno del Teatro Pirandello di Agrigento durante l’esibizione di uno dei gruppi folk in occasione del Mandorlo in Fiore. Fortunatamente la ragazzina non ha subito grosse ferite, e non è stato necessario l’intervento dei sanitari del 118, ma va sottolineato il fatto che nel piano della sicurezza non è stato previsto un presidio fisso di un’ambulanza nei pressi del Teatro Pirandello a differenza del Palacongressi dove è presente per tutti gli eventi un’ambulanza per ogni emergenza.

LE IMMAGINI VIDEO