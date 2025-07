Nuova ordinanza per la movida, un’ora in più di musica nei locali a San Leone 

Il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, ha firmato una nuova ordinanza per regolare la vita notturna in città. Il nuovo provvedimento sarà in vigore dal 4 luglio fino al 27 settembre. Ecco le principali novità.

Per le manifestazioni di spettacoli danzanti e/o intrattenimento musicale organizzate dai gestori dei pubblici esercizi, nei limiti e nei termini di capienza e di utilizzo disposti dai rispettivi titoli abilitativi, la deroga al limite delle emissioni sonore come segue: a. San Leone e zone balneari-Villaggio Mose’ – Frazioni e Quartieri periferici: limitatamente alle giornate del venerdì e sabato fino alle ore 2.00 del giorno successivo, dal giorno 04 luglio 2025 al giorno 27 settembre 2025; b. Centro città: limitatamente alle giornate del venerdì e sabato fino alle ore 1,00 del giorno successivo, dal giorno 04 luglio 2025 al giorno 27 settembre 2025; Con obbligo dalla domenica al giovedì per tutti i titolari dei locali di riduzione delle emissioni sonore all’esterno dalle ore 24.00, consentendo all’interno, esclusivamente filo diffusione musicale che non disturbi il riposo notturno, nel rispetto della disciplina vigente in materia. Per quanto concerne invece l’orario di chiusura di tali esercizi, resta a discrezione dei titolari.