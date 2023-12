Palma, denunciò di essere stata sfregiata con l’acido ma non era vero: arrestata

La svolta era nell’aria perchè da tempo i poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e i pm della Procura avevano riscontrato anomalie nella narrazione dei fatti. E adesso è arrivata la conferma che ha portato la Procura a chiedere la cattura della donna, Silvana Sfortuna, 50 anni (difesa dall’avvocato Giuseppe Vinciguerra, che ad inizio dicembre denunciò di essere stata aggredita dal marito, Saro Gioacchino Morgana, 48 anni, (assistito dal suo legale Calogero Sferrazza) che avrebbe anche tentato di sfregiarla con l’acido. Secondo le risultanze investigative odierne, la vicenda sarebbe avvenuta al contrario e cioè che lei avrebbe provato a sfregiare il marito con l’acido. E puntuale è arrivato il provvedimento del Gip, Micaela Raimondo che ha ordinato l’arresto della 50enne (che attualmente non ha ultimato le ultime incombenze ante-arresto e si trova tuttora in Commissariato) accusata di aver ferito in maniera grave, lanciandogli acido il marito. Le accuse mosse con specifica richiesta, del 26 dicembre scorso alla donna, dal pubblico ministero Maria Barbara Grazia Cifalinò sono di lesioni personali permanenti (sfregio) e calunnia aggravata. Moragana si è sempre proclamato innocente ma nonostante ciò, lo scorso 5 dicembre è stato arrestato e trattenuto nel reparto grandi ustioni dell’ospedale Cannizzaro di Catania. L’uomo durante il periodo di detenzione ospedaliera ha subito già un paio di interventi chirurgici per ridurre l’entita delle ferite.

Moragana aveva dichiarato nella immediatezza dei fatti: “E’ stata lei a cercarmi per rappacificarsi ed è stata lei ad aggredirmi e buttarmi l’acido addosso”. Oggi questa versione ha ribaltato le accuse. Ma non si hanno notizie al momento di provvedimenti tesi alla restituzione della libertà per Saro Gioascchino Morgana.La versione della donna è stata diametralmente opposta, come detto, a quella della del marito trovando una prima conferma nel provvedimento di cattura spiccato nei confronti dell’uomo. La 48enne aveva infatti dichiarato di essere fuggita in una struttura protetta dopo avere subito violenze e maltrattamenti insieme alla figlia nata da un precedente matrimonio e indicata anche lei come “parte offesa”. Quella mattina, inoltre, avrebbe commesso l’imprudenza di contattarlo per concordare la consegna di alcuni oggetti della figlia che erano rimasti nell’abitazione e sarebbe stata aggredita con dell’acido che le ha provocato ustioni e sfregi permanenti al volto. La donna ha detto di averlo cercato, dopo la collocazione nella struttura protetta, perchè voleva che lasciasse traccia delle violenze commesse attraverso i messaggi. Poi, una serie di interviste rilasciate anche alla Rai aveva mostrato una donna diversa da quella che aveva denunciato il marito.

Alla base del nuovo provvedimento di cattura ci sarebbero attività invevstigatigve svolte dal personale del Commissariato di Palma di Montechiaro guidato da Maria Lucia Lombardo, intercettazioni soprattutto che hanno svelato agli inquirenti una realtà diversa da quella narrata. La bottiglia di acido poi versato sull’uomo si sarebbe rivelata la prova schiacciante: sembra che ad acquistarla non sia stato Morgana. E le intercettazioni hanno fatto il resto consigliando il pm Cifalinò a richiedere l’arresto senza aspettare gli accertamenti irripetibili già fissati per i primi di gennaio.