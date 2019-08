Riaperta al pubblico la Scala dei Turchi, Musumeci: “continua l’attività di tutela e valorizzazione del territorio”

Stamattina il Presidente della Regione Nello Musumeci ha fatto visita al Belvedere della Scala dei Turchi in compagnia dell’Assessore Regionale al Territorio e Ambiente Totò Cordaro. Presente il Prefetto di Agrigento Dario Caputo, le autorità militari ed ovviamente il Sindaco di Realmonte Lillo Zicari con la sua giunta.

Riconsegniamo alla pubblica fruizione – ha sottolineato il presidente Musumeci – con un ingresso pedonale sicuro, una delle spiagge più incantevoli della Sicilia e meta di bagnanti provenienti da tutto il mondo. Prosegue senza sosta la nostra attività di tutela e valorizzazione del territorio”.

















La motivazione della visita è stata quella del completamento dei lavori di messa in sicurezza del costone ad opera dell’ufficio contro il dissesto idrogeologico nell’Isola guidato proprio dallo stesso Presidente Musumeci.

“Voglio ringraziare il Presidente Musumeci, perché in un solo anno e mezzo, cioè dal nostro insediamento, la provincia di Agrigento che versava in stato di abbandono, è tornata al centro dell’agenda politica regionale.

Questo, infatti, è solo il primo degli impegni presi che portiamo a compimento, a breve partiranno anche i lavori per il consolidamento del costone della cattedrale di agrigento ed il progetto per la spiaggia di Eraclea Minoa, al vaglio della nuova commissione Via/Vas.

Lo ripeto sempre, questa è la stagione politica del fare, del fare Bene”, ha commentato l’On. Giusi Savarino.