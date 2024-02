Rissa tra due gruppi di giovani alla zona industriale: in fuga all’arrivo delle Forze dell’ordine

Ancora una maxi rissa nell’agrigentino e ancora una volta i protagonisti sono un gruppo di giovani.

Sabato notte, secondo alcune chiamate al 112, una ventina di giovani, in contrada San Benedetto nella zona industriale di Agrigento, hanno dato vita ad una maxi rissa; calci, pugni e urla in mezzo alla strada ma all’arrivo delle pattuglie di Carabinieri e Polizia, i ragazzi si sono dileguati facendo perdere le loro traccia. Al momento non si conoscono i motivi della furibonda lite, e non risultano denunce o persone portate al vicino ospedale per i colpi subiti.