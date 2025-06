Ritrovata ad Agrigento la moto del sindaco Cirillo: “grazie al lavoro dei Carabinieri”

“Grazie al lavoro delle forze dell’ordine con a capo la stazione dei Carabinieri di Montallegro guidati dal Comandante Luciano Mazzariello, questa sera la mia moto e’ stata ritrovata”. Lo rende noto il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo. Nei giorni scorsi la moto da cross del primo cittadino era stata rubata e ieri due Carabinieri l’hanno ritrovata ad Agrigento in via Empedocle.

“Abbiamo gia’ presentato il progetto della video sorveglianza cittadina in collaborazione con la Prefettura di Agrigento, dice il sindaco Cirillo. Prerogativa della nostra amministrazione è quella di installare diverse telecamere di videosorveglianza per garantire maggiore sicurezza ma di certo non serviranno ad arginare il problema.Tali gesti purtroppo potrebbero continuare a ripresentarsi. È il senso civico, nel non abbandonare rifiuti ad esempio e il senso di onestà e ancora di rispetto che invece dovremmo cercare di coltivare. Ringrazio tutti per le manifestazioni di affetto ricevute”, ha concluso il primo cittadino.