Salvini ad Airport Day: “Stiamo esaminando nuovo scalo di Agrigento”

Quello del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, alla presentazione dell’Airport Day di Assaeroporti, a Roma, è stato un intervento in cui si è parlato di quello che sta facendo il ministero per il settore. “Vengo da una riunione su un altro dossier che rappresenta il sistema Italia, che avrà bisogno di un supporto e rete aeroportuale efficiente, ovvero il sistema olimpico. Da domani parte il countdown all’accensione della fiaccola olimpica”, ha iniziato Salvini. Poi, “stiamo investendo sull’intermodalità – ha aggiunto – ovvero collegare la rete ferroviaria a stazione aeroportuale.

Sono stato a Torino personalmente, all’inaugurazione dei lavori a Venezia, ci sono progetti a Olbia e Bergamo. Il mio impegno è di collegare sempre più velocemente gli scali aeroportuali ai centri cittadini. Pensate a come è cambiata la vita a chi in 16 minuti arriva da Linate a piazza Duomo”.

“Abbiamo sul tavolo il piano nazionale dello sviluppo degli aeroporti di prossima pubblicazione – ha continuato – ci sono volontà di ulteriori aperture che stiamo esaminando, faccio l’esempio della richiesta della comunità economica di Agrigento di avere un ulteriore scalo aeroportuale”. Inoltre, il ministero sta lavorando per “sostenere alcune scommesse anche dal punto di vista del marketing” come per “l’aeroporto dell’Umbria”, ma anche “alla riforma della governance dei porti” e quella “del sistema delle concessioni autostradali”