San Leone, zona “Le dune” aggredita da acque stagnati e cattivi odori

Immagini desolanti che si commentano da sole, rese pubbliche da Mareamico Agrigento danno perfettamente l’idea della situazione assolutamente intollerabile in cui versa l’intera zona de “Le dune” di San Leone: scarichi a cielo aperto, acque stagnanti e cattivi odori la fanno da padrone nell’intera zona.

L’acqua, sporca e maleodorante, finisce direttamente in spiaggia creando una possibile minaccia per la salute pubblica oltre che consegnare un pessimo biglietto da visita per l’intera borgata marinara.