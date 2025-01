Serie D: tiene banco il derby Castrum Favara – Licata

L’Akragas prepara con apprensione la trasferta di San Cataldo, valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie D. Per i biancazzurri, la vigilia non è esattamente serena, soprattutto dopo la beffarda sconfitta subita domenica scorsa contro il Castrum Favara. Un risultato maturato all’ultimo minuto su calcio di rigore, che ha lasciato l’amaro in bocca a calciatori e tifosi. L’episodio ha portato conseguenze pesanti, sia sotto il profilo morale che disciplinare: il difensore De Marino, autore del fallo che ha portato al penalty decisivo, è stato squalificato per tre giornate. A peggiorare la situazione, la società è stata multata di ben tremila e cinquecento euro, in seguito ai comportamenti poco composti di alcuni dirigenti, contrariati dalla decisione arbitrale.

La squalifica di De Marino rappresenta una tegola pesante per mister Favarin, ma purtroppo non è l’unica notizia negativa per il tecnico agrigentino. Il reparto difensivo dovrà infatti fare a meno anche del portoghese Da Silva, recentemente nominato capitano, che ha improvvisamente lasciato la squadra per accasarsi a Lucca. A questa assenza si aggiunge l’addio improvviso di Santapaola alla vigilia del derby con il Castrum Favara e quello di Violante. Per l’Akragas, dunque, una perdita significativa per ogni reparto.

Nonostante tutto, una nota positiva arriva dal mercato: il club ha ufficializzato l’ingaggio del terzino sinistro Michele Lo Curto, classe 2002. Nonostante la giovane età, Lo Curto vanta un curriculum importante: cresciuto nei vivai di Cesena e Milan, ha proseguito la sua formazione con Carpi e Sancataldese, per poi indossare la maglia dell’ASD Flaminia Civita Castellana in Serie D. Inoltre, può vantare 14 presenze in Serie C con la Lucchese e una convocazione con la Nazionale Under 16. Lo Curto è un giocatore versatile e di qualità, capace di ricoprire anche il ruolo di esterno di centrocampo sulla sinistra. Già a disposizione di Favarin, potrebbe debuttare contro la Sancataldese.

La società biancazzurra, intanto, cerca di mantenere vivo l’entusiasmo tra i tifosi, nonostante le difficoltà. Per questo motivo è stato lanciato un contest sui social, con in palio un biglietto omaggio per la prossima gara casalinga contro l’Igea Virtus. Un’iniziativa volta a consolidare il rapporto tra squadra e tifoseria in un momento delicato della stagione.

La partita contro la Sancataldese sarà diretta dall’arbitro Giosué Ambrosino di Torre del Greco, un match cruciale per il cammino dell’Akragas. Dall’altro lato, la Sancataldese cercherà di sfruttare il fattore campo e approfittare delle difficoltà degli agrigentini per ottenere punti preziosi in ottica salvezza.

Sul fronte del Castrum Favara, invece, l’atmosfera è decisamente più serena. La vittoria ottenuta contro l’Akragas ha galvanizzato l’ambiente e rafforzato la posizione in classifica della squadra gialloblù, ora settima con 27 punti. Tuttavia, la classifica corta impone massima attenzione: pochi passi falsi potrebbero riportare il Castrum in zona playout. Mister Infantino e i suoi uomini sono già proiettati verso il prossimo impegno contro il Licata, un derby che si preannuncia complicato e, ancora una volta, vietato ai tifosi ospiti per motivi di ordine pubblico.

Per il Castrum Favara, le partite casalinghe rappresentano un’occasione fondamentale per fare punti e consolidare la propria posizione. Infantino spera di recuperare Palma, fermo da tre giornate per infortunio, mentre per La Piana, reduce da un’ottima prestazione contro l’Akragas, si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni fisiche dopo un problema al tallone. La società, nel frattempo, cerca di incentivare la presenza dei tifosi allo stadio con prezzi promozionali per la gradinata.

Dall’altra parte, il Licata di Pippo Romano si presenta come un avversario ostico e determinato a riscattarsi. Nonostante la sconfitta interna contro la Scafatese, i gialloblù hanno mostrato segnali incoraggianti, offrendo una prestazione di buon livello e mettendo in difficoltà gli avversari. Il risultato di 2-0 a favore della Scafatese non rende giustizia a quanto visto in campo, e il Licata sembra pronto a dare battaglia nel derby contro il Castrum Favara.

In conclusione, il prossimo turno del campionato di Serie D si preannuncia ricco di emozioni, con sfide decisive sia per l’Akragas che per il Castrum Favara. Se per i biancazzurri la trasferta di San Cataldo rappresenta un banco di prova per ritrovare fiducia e compattezza, per i gialloblù il derby contro il Licata sarà l’occasione per confermare il buon momento di forma e puntare a una salvezza sempre più vicina.

La partita sarà arbitrata dal signor Marco Burattini della sezione Roma 1.