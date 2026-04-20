Sicurezza stradale, l’associazione vittime della strada promuove incontro con candidati a sindaco 

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada (AIFVS APS) promuove un incontro pubblico con i candidati alla carica di sindaco della città di Agrigento, con l’obiettivo di porre al centro del dibattito elettorale il tema della sicurezza stradale e della prevenzione degli incidenti. L’iniziativa nasce dalla crescente preoccupazione per il numero di sinistri che continuano a verificarsi nel territorio agrigentino e dalla necessità di adottare politiche concrete e strutturali per la tutela della vita dei cittadini, in particolare dei più giovani.

A moderare l’incontro sarà il direttore di AgrigentoOggi, il giornalista Domenico Vecchio. Il forum pubblico sarà un momento di confronto diretto tra cittadini, associazioni e candidati sindaci, finalizzato a: analizzare le principali criticità della viabilità urbana ed extraurbana; discutere interventi urgenti e strategie di prevenzione; promuovere una cultura della sicurezza stradale; raccogliere impegni concreti e verificabili da parte dei candidati. Durante l’incontro verranno affrontate alcune questioni prioritarie, tra cui: riduzione della velocità nei centri abitati e introduzione delle “zone 30”; rafforzamento dei controlli su velocità, alcol e guida distratta; messa in sicurezza delle aree scolastiche e di interesse pubblico; manutenzione della rete stradale cittadina; revisione dei punti cruciali della viabilità urbana; attivazione di un tavolo permanente sulla sicurezza stradale. L’AIFVS sottolinea che la sicurezza stradale non è un tema secondario, ma una priorità assoluta di salute pubblica. Ogni incidente rappresenta una tragedia che può e deve essere prevenuta attraverso politiche efficaci, continuità amministrativa e collaborazione tra istituzioni e cittadini. L’incontro rappresenta un’occasione importante affinché i candidati possano esprimere pubblicamente le proprie proposte e assumere impegni concreti nei confronti della comunità.