Sottopassaggi di piazza stazione nel degrado, il gruppo Dc: “ma l’amministrazione non vede?”

“Sottopasso che disagio!I sottopassaggi di piazza stazione come metafora di questa amministrazione: in superficie tutto in disordine come sempre, in profondità facciamo finta di non vedere! Lanciamo un grido di allarme sulla gestione della macchina amministrativa e sui sottopassaggi: senza controllo, con i cancelli forzati, nel degrado, non utilizzati, senza prospettiva. Perché non vengono mai puliti? Perché non possono essere utilizzati? Proponiamo e chiediamo, perche’ non vengono affidati all’ esterno per essere rigenerati? E soprattutto perché l’amministrazione fa finta di non vedere o sapere?”, cosi in una nota il gruppo consiliare della Democrazia cristiana.