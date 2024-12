Stop al genocidio in Palestina, flash mob ad Agrigento

Ad Agrigento a Porta di Ponte si è svolto un flash mob per dire No all’attuale genocidio in Palestina. L’ evento è stato organizzato da “Agrigento per la Palestina” ed ha visto la partecipazione di tante persone, fra le quali numerosi giovani. È stato un momento silenzioso durante il quale sono stati deposti sul marciapiede tanti fagottini avvolti in un panno bianco, per significare le numerose vittime di questo olocausto, i tanti bambini ingiustamente periti. Un conflitto che conta il tragico numero di 45.227 morti, dei quali oltre 17.000 bambini, e che non accenna a fermarsi. Agrigento grida quindi il suo dolore e si mobilita per pretendere giustizia, pace e il rispetto dei diritti umani.