“Tangenti per le autorizzazioni”, Sergio Vella: “Non ho corrotto nessuno, chiarirò tutto”

“Sono pronto a chiarire ogni addebito perché le cose non stanno affatto così”. A parlare è l’imprenditore agrigentino Sergio Vella, titolare della Seap, che respinge dalle pagine del Giornale di Sicilia le accuse di corruzione su un presunto giro di tangenti all’assessorato regionale dell’Energia della Regione Siciliana.

L’imprenditore prosegue: “Leggere queste cose mi fa male perchè sono del tutto estraneo alle accuse, questi comportamenti non mi appartengono e non fanno parte della mia cultura. Per me parla la mia storia, ho sempre combattuto l’illegalità e denunciato il malaffare”.

La Guardia di Finanza ha eseguito ieri mattina, su disposizione del gip Ermelinda Marfia, due misure cautelari: obbligo di dimora nei confronti del funzionario regionale Marcello Asciutto e divieto di esercitare l’attività imprenditoriale per un anno nei confronti di Vella.

Quest’ultimo, difeso dall’avvocato Nicola Grillo, ha annunciato ricorso al tribunale del Riesame: ”Non c’è stato nessun favoritismo nei miei confronti, basti pensare che chi avrebbe dovuto agevolarmi ha fatto scadere tutte le autorizzazioni e siamo stati costretti a presentare un nuovo progetto perdendo ben tre anni. Stiamo parlando davvero del nulla ma tutto questo lo chiarirò quanto prima nelle sedi competenti”.

Secondo l’accusa, sostenuta dalla Procura di Palermo (procuratore aggiunto Sergio Demontis e sostituti Claudia Ferrari e Gianluca De Leo) in cambio delle autorizzazioni ambientali avute in tempi celeri l’imprenditore avrebbe investito, direttamente o tramite familiari e imprese a lui riconducibili, circa un milione di euro in due società di Milano impegnate in attività di trading finanziario, amministrate dal figlio di Marcello Asciutto, 60 anni di Monreale, all’epoca funzionario nel dipartimento Acqua e rifiuti e attualmente all’assessorato Agricoltura.