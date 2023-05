Trenta chili di cocaina in auto, Giuseppe Neri resta in carcere

Arresto convalidato e permanenza in carcere per Giuseppe Neri, 42 anni compiuti a gennaio, nato a Charleroi in Belgio ma da sempre residente a Realmonte, trovato lunedì scorso all’alba, dai poliziotti della Squadra mobile di Agrigento guidati dal vicequestore Giovanni Minardi, con l’auto stracolma di cocaina, più di 30 chili, lungo la via Salvatore Scifo della Città dei templi. L’uomo, difeso dall’avvocato Pasquale Tarallo, nel corso dell’interrogatorio di garanzia condotto dal Gip del Tribunale di Agrigento Iacopo Mazzullo, ha preferito non rispondere alle domande del magistrato, avvalendosi di un suo diritto, e si giocherà una nuova partita giudiziaria nel tentativo di riacquistare la libertà, facendo ricorso al Tribunale del Riesame come preannuncia il suo difensore. Neri, ufficialmente senza lavoro, lunedì scorso era alla guida di una Renault Twingo bloccata dagli agenti in via Salvatore Scifo – la bretella che dal Quadrivio Spinasanta conduce a Villaseta e Porto Empedocle – con riposte nel bagagliaio quattro scatole ricolme di cocaina (30,174 kg) appositamente mescolata con polvere di caffè al fine di alterarne l’odore. In pratica, l’uomo portava a spasso oltre un milione di euro (valore-prezzo per i narcotrafficanti) che poteva moltiplicarsi per 10 se lo stupefacente fosse stato tagliato e messo sul mercato nelle piazze di spaccio. Neri non ha saputo o voluto fornire, appena fermato, alcuna spiegazione sia del trasporto dei quattro pacchi sia del loro contenuto suddiviso in 25 panetti. Stesso atteggiamento ha avuto davanti al Gip. Le indagini della Squadra mobile coordinate dal procuratore Salvatore Vella e dal sostituto Paola Vetro, continuano frenetiche nel tentativo di risalire alla destinazione finale dello stupefacente tenuto conto che la Procura e fortemente convinta che “La quantità di sostanza stupefacente, le modalità di confezionamento e l’occultamento della sostanza medesima, risultavano indici rivelatori della destinazione a terzi della droga rinvenuta nel possesso dell’indagato”.