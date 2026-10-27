“Eventopoli”, una “mazzetta” per lo spettacolo di chiusura del Mandorlo in Fiore 2026?

C’è anche l’ultima edizione del Mandorlo in Fiore tra gli eventi finiti nel “mirino” della Procura di Agrigento nell’inchiesta ormai nota come “Eventopoli”. Il procuratore Giovanni Di Leo ed il sostituto Elettra Consoli coordinano un fascicolo che vede (al momento) 12 indagati tra i quali spicca il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Calogero Pisano per il quale è stata chiesta l’applicazione della custodia in carcere per associazione a delinquere.

Ma Pisano non è il solo ad essere finito sotto la lente degli inquirenti. Tra le tante contestazioni mosse agli indagati c’è anche una presunta corruzione che riguarda l’ultima Sagra del Mandorlo in Fiore 2026. L’ipotesi di reato viene contestato all’ormai ex direttore generale della Fondazione Teatro Pirandello, Salvo Prestia, e a Vincenzo Abate, direttore dell’Accademia “Free Melody”. Secondo la ricostruzione dei pm agrigentini Prestia avrebbe ricevuto o accettato (per sé o per altri) in una occasione una somma indefinita di denaro per uno spettacolo svolto da Abate e, in un’altra occasione, accettato la promessa di 2.500 euro per lo svolgimento dello spettacolo di chiusura della edizione del Mandorlo in Fiore 2026. I pm ipotizzano che il costo del singolo evento per la Fondazione Pirandello sarebbe stato di 25 mila euro.