Violenza sulle donne, l’Ic Esseneto di Agrigento ricorda Patrizio Russo

In occasione della Giornata contro la violenza sulle donne, l’Istituto comprensivo “Esseneto” di Agrigento, commemorerà Patrizia Russo, l’insegnante uccisa dal marito Giovanni Salamone a Solero, che per tanti anni ha svolto progetti sportivi con i bambini di questo Istituto, con una manifestazione sportiva che esalterà i valori dello sport quali la lealtà, l’amicizia, la solidarietà, la non violenza quali valori positivi e fondanti la società.

A tal fine tutte le classi della scuola primaria e gli alunni di anni 5 della scuola dell’infanzia si raduneranno nella Palestra del plesso Esseneto alle ore 10.30, per esibirsi, per classi parallele, in mini performance sportive di max 6-8 minuti

Saranno presenti, gradite ospiti, donne affermate nello sport ed impegnate contro la violenza, da qualunque parte provenga e sia generata e chiunque colpisca: Dott.ssa Buffa Mariella dirigente uff.scol.regionale, dott.ssa Sonia Zicari Comandante Polizia stradale, dott.ssa Interdonato responsabile anticrimine Questura, Prof. Antonella Attanasio, Presidente CONI, dott.ssa Roberta Lala Presidente dell’Akragas calcio, dott.ssa Giusy Parolino campionessa italiana di giavellotto.

Al termine della manifestazione verrà piantumato un albero di alloro, ornamentale simbolo di trasformazione della violenza in vittoria, Dafne che si trasforma in alloro contro la violenza di Apollo, dedicato proprio a Patrizia Russo.