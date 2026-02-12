Apertura

Paura nel cuore di Camastra: crolla una casa e un albero si abbatte su una Seicento

Sul posto sono giunti dopo pochissimi minuti i volontari della Protezione Civile di Camastra, che hanno provveduto a delimitare l’area e a mettere in sicurezza la viabilità, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì.

Attimi di paura pochi minuti fai nel cuore di Camastra, dove il forte vento che da ore sta sferzando l’intera regione ha provocato il crollo di una casa disabitata in Corso Vittorio Veneto, in pieno centro cittadino. L’edificio, da tempo disabitato, è improvvisamente collassato, riversando calcinacci e detriti sulla sede stradale. Fortunatamente al momento del cedimento non transitavano pedoni né veicoli evitando conseguenze ben più gravi.

Quasi in contemporanea, in Via Papa Giovanni Paolo II, un grosso albero è stato abbattuto dalla furia del vento. Il tronco si è schiantato su una Fiat Seicento parcheggiata lungo la strada colpendola in pieno. Anche in questo caso, per fortuna, non si registrano feriti.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti dopo pochissimi minuti i volontari della Protezione Civile di Camastra, che hanno provveduto a delimitare l'area e a mettere in sicurezza la viabilità, e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì. Le operazioni di messa in sicurezza stanno proseguendo in questi minuti. Intanto il Sindaco di Camastra, Dario Gaglio, in un post su facebook ha comunicato: "Si informa la cittadinanza che, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, è stata emanata l'Ordinanza Sindacale n. 10 del 12/02/2026 recante "Divieti ed interdizioni a garanzia della pubblica e privata incolumità". E' disposta, in via contingibile e urgente, la chiusura di: Cimitero Comunale Villa Comunale Impianti sportivi Scuole di ogni ordine e grado. È stata inoltre disposta l'attivazione del COC (Centro Operativo Comunale) per il monitoraggio e la gestione dell'emergenza meteo. Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima attenzione, limitare gli spostamenti allo stretto necessario ed evitare aree alberate e zone potenzialmente a rischio. Il maltempo ha già causato la caduta di un albero e il crollo di un immobile, pertanto si raccomanda prudenza e senso di responsabilità".

