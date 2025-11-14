“Accusati di aver testimoniato il falso in un processo”, assolti due palmesi
La vicenda è collegata ad un altro processo in cui i due palmesi erano stati chiamati a testimoniare in seguito all’aggressione ai danni di quattro poliziotti
Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” nei confronti di Rosario Mangiavillano, 57 anni, e Calogero Taibi, 34 anni, entrambi di Palma di Montechiaro. I due imputati – difesi dall’avvocato Santo Lucia – erano finiti a processo con l’accusa di falsa testimonianza.
La vicenda è collegata ad un altro processo in cui i due palmesi erano stati chiamati a testimoniare in seguito all’aggressione ai danni di quattro poliziotti. I due palmesi dichiararono in quell’occasione di non aver visto niente ma il giudice, oltre a condannare l’imputato, trasmise gli atti in procura ipotizzando a carico dei due agrigentini il reato di falsa testimonianza. Un procedimento che si è chiuso ieri con l’assoluzione di entrambi perchè “il fatto non sussiste”. Il pm Manola Cellula aveva chiesto la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione.