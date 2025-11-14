Apertura

“Accusati di aver testimoniato il falso in un processo”, assolti due palmesi

La vicenda è collegata ad un altro processo in cui i due palmesi erano stati chiamati a testimoniare in seguito all’aggressione ai danni di quattro poliziotti

Pubblicato 1 ora fa
Da Redazione

Il giudice monocratico del tribunale di Agrigento, Giuseppe Sciarrotta, ha disposto l’assoluzione “perchè il fatto non sussiste” nei confronti di Rosario Mangiavillano, 57 anni, e Calogero Taibi, 34 anni, entrambi di Palma di Montechiaro. I due imputati – difesi dall’avvocato Santo Lucia – erano finiti a processo con l’accusa di falsa testimonianza.

La vicenda è collegata ad un altro processo in cui i due palmesi erano stati chiamati a testimoniare in seguito all’aggressione ai danni di quattro poliziotti. I due palmesi dichiararono in quell’occasione di non aver visto niente ma il giudice, oltre a condannare l’imputato, trasmise gli atti in procura ipotizzando a carico dei due agrigentini il reato di falsa testimonianza. Un procedimento che si è chiuso ieri con l’assoluzione di entrambi perchè “il fatto non sussiste”. Il pm Manola Cellula aveva chiesto la condanna ad un anno e otto mesi di reclusione. 

Leggi anche

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Grandangolo Settimanale N. 40 - pagina 1

Continua a sfogliare

Le pagine successive sono oscurate: acquista il numero completo per leggere tutto il settimanale.

banner omnia congress

Ultime Notizie

di Gioacchino Schicchi

Villaggio Mosè: FdI chiede lo sblocco dei nuovi allacci fognari dopo 15 anni
di Gioacchino Schicchi

Conti pignorati ai cittadini per tributi non versati, arriva il primo stop
Caltanissetta

Ospedale di San Cataldo, Faraone: “è un monumento all’inerzia”
Apertura

“Accusati di aver testimoniato il falso in un processo”, assolti due palmesi
Apertura

Ventitreenne trovata morta in casa, disposta l’autopsia
Apertura

Era ricercato in Germania per violenza sessuale, no all’estradizione di un palmese