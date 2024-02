Agrigento, 18enne ubriaca soccorsa da medico in via Atenea: raffica di multe per sosta selvaggia

Sosta selvaggia, auto parcheggiate negli stalli dedicati ai disabili o in quelli riservati ai motocicli. Proseguono i controlli nei luoghi della movida di Agrigento. Una cinquantina di multe sono state elevate dagli agenti della polizia locale tra via Pirandello, piazza Aldo Moro e piazza Marconi. Una pratica, quella della sosta selvaggia, sempre diffusa soprattutto nel sabato sera. Una serata in cui, dal punto di vista dell’ordine pubblico, non si sono riscontrate particolari problematiche.

L’unico episodio, per fortuna senza gravi conseguenze, è stato quello di una diciottenne ubriaca soccorsa da un medico di passaggio nei pressi di Porta di Ponte, all’ingresso di via Atenea. La ragazzina era barcollante e in evidente difficoltà. Per il resto, grazie al dispositivo di sicurezza disposto dalla Questura di Agrigento, tutto è filato liscio.