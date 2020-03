Agrigento, appello di Firetto: “Non uscite di casa senza mascherina”

Il sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, sta parlando in diretta video sulla sua pagina Facebook, per comunicazioni alla città.

“Oggi, sono stati realizzati tanti tamponi, ad oggi il nostro dato è di soli 2 concittadini che sono positivi al Covid-19. Un altro dato importante è l’esigenza di disporre di mascherine per il personale sanitario. Non si trovano. Abbiamo fatto un’azione di richiesta della protezione civile nazionale e regionale perchè munisca di questi fondamentali presidi per consentire ai nostri medici di lavorare in sicurezza, anche in caso di un accentuazione di casi.

L’altra notizia, è la raccomandazione di stare distanziati quando siamo nei supermercati, mi pare che la comunità stia reagendo bene, con disciplina. E’ fondamentale per manetenere la condizione di contagio non accentuata.

Vi raccomando le mascherine. L’uso a tappeto. Anche le più rudimentali. E’ fondamentale per evitare forme di contagio. Vi arrivo a dire se vi interfacciate con qualcuno che non ha la mascherina per una comnicazione, evitatelo, non fatelo se la persona con cui dove interloquire non ha la mascherina. Esistono tante tipe di mascherine, io per esempio ho una mascherina fatta da mia moglie.

Usciamo con le mascherine e possibilemente muniti di guanti. Questa è la raccomandazione che vi faccio forte per prevnire il contagio. Per il resto oggi è stata una giornata di contatti con tanti concittadini, anche con quielli che si trovano nel Nord Italia.

In un comune del Nord si trovava una nostra concittadina che ha ritenuto di non scendere in Sicilia per evitare di portare il contagio, bene questa notra concittadina che ha alloggiato in una comunità di suore, per una ordinanza del sindaco di quel luogo che ha chiuso la comunità, questa nostra concittadina si è trovata quasi per strada e abbiamo risolto anche all’intervento di quel sindaco, che ringrazio.

Segnalateci se vi sono casi del genere.

Buona notte a tutti.”