Agrigento, dispiegamento di forze dell’ordine nei luoghi della movida

Il livello di allerta era alto dopo i recenti e incresciosi episodi di violenza che si sono verificati nei luoghi della movida agrigentina. Nel weekend appena trascorso però non si sono registrati episodi allarmanti e tutto è filato liscio.

Il Questore di Agrigento Rosa Maria Iraci, alla luce delle maxi risse, ha disposto un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine a presidio dei luoghi di aggregazione, nei pressi dei locali e lungo tutta la via Atenea. Agenti in divisa e in borghese hanno controllato che tutto fosse in sicurezza e, questa volta, non si sono verificate risse e tensioni.

Un piano che proseguirà anche nelle prossime settimane. Al lavoro, invece, la polizia locale che ha elevato sessanta multe per sosta selvaggia tra piazza Vittorio Emanuele, piazza Aldo Moro e piazza Stazione.